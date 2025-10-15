Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester ve plastik maket üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Ostim OSB Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Via Pia Maket ve Model isimli iş yerinin eksi 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Batıkent ve İvedik OSB itfaiye istasyonlarından ekipler olay yerine sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı Merkez İtfaiye İstasyonu’ndan ikinci ekip, köpük kulesi, köpük tankeri ve çok sayıda temiz hava solunum cihazı takviye olarak olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Ostim OSB'deki maket imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde soğutma çalışmaları sürerken, zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor