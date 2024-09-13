Kütahya Civili’de deprem (13.09.2024)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Kütahya Civili’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.03’te yerin 5 km altında oldu.
AFAD tarafından yapılan paylaşımda; Kütahya Civili’de 3. 5 büyüklüğünde deprem olurken, saat 09.03’te gerçekleştiği belirtildi. Deprem yerin 9.81 km altında meydana geldi.
Deprem çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir can kaybı ise yaşanmadığı yetkililer tarafından bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 13, 2024
CIVLI-(KUTAHYA) https://t.co/AwxM0STinX
13.09.2024, 09:03:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Kütahya)
Tarih:2024-09-13
Saat:09:03:24 TSİ
Enlem:39.48417 N
Boylam:29.87472 E
Derinlik:9.81 km
Detay:https://t.co/cxvBKl5cYb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi