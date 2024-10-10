Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde oryantasyon etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) oryantasyon etkinliği düzenlendi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde düzenlenen oryantasyonda öğrenci toplulukları kurdukları stantlarda öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgiler vererek yeni üye kayıtlarını gerçekleştirdiler.

Etkinlikte, Kütahya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çavdarhisar Belediyesi, Kütahya'da faaliyet gösteren dernek, cemiyet ve vakıflar da alanda stant açarak faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Müzik konseri ve çeşitli gösterilerin de yer aldığı etkinlikte öğrenciler üniversiteyi Kariyer ve Mezun Merkezi ve topluluklarının tanıması sağlandı.

DPÜ'nün oryantasyon programı, yarın devam edecek.