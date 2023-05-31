Kütahya kuvvetli yağışa teslim oldu

Yarım saat süren şiddetli yağış, Kütahya’da birçok evi ve iş yerini sular altında bıraktı.

Kütahya kuvvetli yağışa teslim oldu

Kütahya il merkezinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları Balıklı Caddesi'ndeki esnafa zor anlar yaşattı.

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Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda biriken sel suları yüzünden araçlar ilerlemekte hayli güçlük çekerken, Maltepe Mahallesi Mehmet Çini Caddesi'nde bir araç sel suları içinde mahsur kaldı, araç sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'nde aralarında işçi servisinin de bulundu 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeye çok sayıda su baskını ihbarı gelirken, ekipler evlerde su tahliye çalışması yaptı.

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