Kütahya Tavşanlı’da Arifağa Camii’nin temeli atıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde temelinde meydana gelen kayma nedeniyle yıkım kararı alınan Arifağa Camii için yeniden inşa süreci başladı. Caminin temeli, geniş katılımlı bir törenle dualar eşliğinde atıldı.

2023 yılında yıkılan caminin yerine yapılacak yeni yapının bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Temel atma törenine Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, TTSO Başkanı Davut Efe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ile Arifağa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği İkinci Başkanı İsmail Yılmaz, caminin yıkım sürecinden yeni projenin detaylarına kadar bilgi verdi. İsmail Yılmaz, "Sadece bir ibadethane değil, gelecek nesillere hizmet edecek, daha fonksiyonel, daha kapsayıcı, daha nitelikli bir eser bırakmak istedik" diyerek, yeni caminin bir hayat merkezi olarak tasarlandığını belirtti.

Yeni cami, 2 bin 317 metrekare arsa üzerinde, 2 bin 285 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak. Toplamda bin 550 kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, iki minare, modern iklimlendirme sistemi, jeneratör ve asansör bulunacak. Ayrıca 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu, kitabevi, lokal ve seminer salonu gibi sosyal donatılar da yer alacak. Yılmaz, temel için 150 ton demir kullanıldığını ve bin 300 metreküp beton döküldüğünü de sözlerine ekledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, törendeki konuşmasında, camilerin halkın gayretiyle yapıldığına dikkat çekerek dernek yönetimine teşekkür etti. Camilerin sadece bir ibadethane olmadığını, huzur ve tefekkür merkezleri olduğunu vurgulayan Işın, Tavşanlı halkının hayırseverliğini övdü.

Kütahya'daki tarihi camilere de değinen Vali Işın, ecdat yadigarı eserlerin korunacağını, ancak Arifağa Camii gibi yeniden yapılması gereken yapıların külliye mantığıyla inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Projenin iki yıl süren bir çalışmanın ürünü olduğunu ve her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade ederek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Arifağa Camii'nin Tavşanlı için Ulu Cami ile birlikte çok önemli bir ibadethane olduğunu vurguladı. Demir, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak camilerin inanan insanlar tarafından yapıldığını hatırlattı.

Demir, yeni cami projesinin "Yeni model Tavşanlı'ya yakışacak" bir eser olacağını belirterek, "Bu önemli günde aslında yaptığımız işlem vatana bir mühür vurmaktır. Bu cami, bu memleketin İslam beldesi olduğuna bir belge ve mühürdür" dedi. Demir, açılışın 2026 yılında olacağını, caminin modern mimariyle tarihin harmanlandığı bir yapıyla yapılacağını umduğunu dile getirdi.