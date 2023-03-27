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Kütahya’da 2 uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:14
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Kütahya’da 2 uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da 2 uyuşturucu operasyonu
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İHA’nın haberine göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından  apart olarak faaliyet gösteren bir işyerinde hakkında arama kararı bulunan E. A. isimli şahıstan 3,61 gram bonzai maddesi ve 2 adet payp ele geçirildi.

E. A. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi F. Ö. isimli şahıstan aldığı, F. Ö. isimli şahsın ise sattığı uyuşturucu maddesini K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslardan temin ettiği tespit edildi.

2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, K. Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 adet extacy, 3 adet sentetik ecza, 2,32 gram esrar ve 0,89 gram metamfetamin ele geçirildi.

K. Y. ve A. Ö. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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