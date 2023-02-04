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Tavşanlı’da 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 08:18
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Kütahya’da 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi

Tavşanlı’da 36,5 litre el yapımı içki ele geçirildi
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İHA’nın haberine göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince daha önce hakkında sigara, tütün veya alkol kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılan ve takibe alınan M.T. isimli şüpheli şahsın Yeni Mahallede bulunan iş yerinde yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 9 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı votka, 2,5 litre el yapımı viski, 200 mililitre viski aroması, 50 mililitre anason ve 50 mililitre alkol yapımında kullanılan üzüm özü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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