Kütahya’da 59 bin makaron ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kütahya'da nokta atışı operasyon yapıldı. İşyeri ve ikamete düzenlenen aramalar sonucunda 59 bin 460 adet makaron ele geçirildi.

Kütahya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bir iş yeri ve bir ikamette gerçekleştirilen aramalarda; 59 bin 460 adet dolu ve boş makaron, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 38,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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