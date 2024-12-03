Kütahya’da Andız Kavşağı hizmete açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da Andız Kavşağı hizmete açıldı

Kütahya'da projeler devam ediyor. Bu kez trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında Andız Kavşağı, Valiliğin öncülüğünde hizmete açıldı.

Kütahya Valisi, Vali Işın, kavşakta yerinde incelemeler yaptı. Andız Kavşağı'nın trafik yoğunluğunu azaltmada önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Bu kavşak, ulaşımı kolaylaştırarak vatandaşlarımızın günlük yaşamını rahatlatacaktır. Trafik sorunlarını minimize etmek amacıyla başlattığımız altyapı çalışmalarımız ve projelerimiz aralıksız devam ediyor. Bu yatırımlar, hem güvenli hem de modern bir ulaşım ağı oluşturma hedefimize hizmet etmektedir." dedi.

Vali Işın, ilerleyen dönemde yeni kavşak projelerinin de devreye alınacağını belirterek, trafiği daha akıcı hale getirecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

​​​​​​​

Andız Kavşağı'nın faaliyete geçmesiyle, bölgede trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

​​​​​​​

Açılış törenine AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı.

Kütahya’da Andız Kavşağı hizmete açıldı

Son Haberler
Niğde'de fabrika yangını: Bölgede dumanlar yükseliyor
Niğde'de fabrika yangını: Bölgede dumanlar yükseliyor
Hasan Arat konuşunca kıyamet kopacak. Açıklama yapacağı tarihi duyurdu
Hasan Arat konuşunca kıyamet kopacak. Açıklama yapacağı tarihi duyurdu
IŞİD'e dev operasyon
IŞİD'e dev operasyon
Konya'da kış lastiği denetimleri başladı
Konya'da kış lastiği denetimleri başladı
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına göre işte emeklinin 5 aylık zam oranı
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına göre işte emeklinin 5 aylık zam oranı