Kütahya’da Andız Kavşağı hizmete açıldı

Kütahya Valisi, Vali Işın, kavşakta yerinde incelemeler yaptı. Andız Kavşağı'nın trafik yoğunluğunu azaltmada önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Bu kavşak, ulaşımı kolaylaştırarak vatandaşlarımızın günlük yaşamını rahatlatacaktır. Trafik sorunlarını minimize etmek amacıyla başlattığımız altyapı çalışmalarımız ve projelerimiz aralıksız devam ediyor. Bu yatırımlar, hem güvenli hem de modern bir ulaşım ağı oluşturma hedefimize hizmet etmektedir." dedi.

Vali Işın, ilerleyen dönemde yeni kavşak projelerinin de devreye alınacağını belirterek, trafiği daha akıcı hale getirecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

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Andız Kavşağı'nın faaliyete geçmesiyle, bölgede trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

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Açılış törenine AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı.