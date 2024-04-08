Kütahya'da araçları hurdaya döndüren kaza: 5 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Simav istikametine seyreden Arif A. yönetimindeki (20) araç, Güldüren köyü yol ayrımında bulunan yol yapım şantiyesinden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücü, o esnada karşı yönden gelen Mustafa K. (33) yönetimindeki araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralılardan bazıları itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan Havva Naz K. (11), Kamil K. (62), Havva K. (54) Erdal Ö.(23) Cafer A. (24) olay yerine gelen ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.