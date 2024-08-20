Kütahya'da bulundu tam 3 bin 750 yıllık! Bakan bizzat açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da bulundu tam 3 bin 750 yıllık! Bakan bizzat açıkladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen kazılarda, 3 bin 750 yıllık silindir mührün gün yüzüne çıktığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen kazılarla ilgili yaşanan gelişmeyi açıkladı.

Bakan Ersoy, kazılarda 3 bin 750 yıllık silindir mührün gün yüzüne çıktığını bildirdi. Konuyla ilgili Ersoy, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, “Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirdiğimiz kazılar, 3 bin 750 yıllık bir silindir mührün gün yüzüne çıkmasıyla Anadolu'nun tarihine yeni bir ışık tuttu. Bu değerli bulgu, Anadolu'nun doğu ile batı arasındaki ticaret yollarındaki kritik rolünü gözler önüne seriyor. Tavşanlı Höyük, kültürel mirasımızın zenginliğini ve çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel değerlerimizi koruma ve geleceğe miras bırakma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ersoy, projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığına ve kazı ekibine teşekkür etti.

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