Kütahya’da firari bakın nerede yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da firari bakın nerede yakalandı

Kütahya'da, 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evin çatısında yakalandı.

Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Meydan Mahallesi Hüdarabbim Sokak'taki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki İ.Z.’nin, bir evin çatısında saklandığı belirlendi.

İ.Z., ayrıca kasten öldürme, silahla tehdit, kadına karşı basit yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 4 farklı suç kaydına sahip. Polis ekipleri, evin çatısında saklanan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İ.Z., işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

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