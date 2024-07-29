Kütahya'da hasadı başladı. Fiyatı 15-20 TL arasında değişiyor

Fiyatı 15-20 TL arasında değişiyor

2016 yılında İl Özel İdare destekli bir proje ile 25 yetiştirici tarafından 50 dekar alanda adaçayı yetiştiriciliğine başlandığını belirten köy muhtarı Mehmet Bilkaya, 2024 yılı itibarıyla köydeki adaçayı üreticisi sayısının 100'ü aştığını, üretim alanının ise 300 dekara ulaştığını ifade etti.

Adaçayı hasadının devam ettiğini vurgulayan Bilkaya, “Önceki yıllarda adaçayı fiyatları oldukça iyiydi ve her yıl artış gösteriyordu. Ancak son iki yılda fiyatlar düştü. İki yıl önce 17-20 TL arasında sattığımız adaçayını geçen yıl 5-8 TL'ye satmak zorunda kaldık. Bu yıl ise fiyatlar 15-20 TL arasında değişiyor. Adaçayını uygun fiyatla satmakta zorluk yaşıyoruz. Fiyatların düşmesi, üreticilerin adaçayına olan ilgisini azalttı ve üretim de gerilemeye başladı. Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, Ziraat Odası ve Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) Başkanı Yusuf Çalışkan ile birlikte köyümüzdeki aromatik bitkiler üzerine incelemelerde bulunduk. Kütahya Belediyesi ve HAYKOOP ile gerçekleştireceğimiz projeyle Kütahya merkezinde bir tesis kurmayı planlıyoruz. Bu sayede köyümüzde adaçayı üretimini ve fiyatlarını artırmayı, diğer aromatik bitkileri değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylece Kütahya'yı adaçayı üretim merkezi haline getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

2016 yılında 5 dekar alanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan adaçayı fidelerini dikip üretime başladığını anlatan adaçayı üreticisi Mehmet Tuncel, “Sekiz yıldır adaçayının bakımlarını yaparak, her yıl Temmuz ortalarından itibaren hasat edip kurutuyoruz ve sonrasında tüccara satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bu yıl havaların kurak geçmesi nedeniyle köyümüzde adaçayı üretimi düştü” şeklinde konuştu.