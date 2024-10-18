Kütahya’da kablo hırsızları tutuklandı

Kaynak: İHA
Kütahya’da kablo hırsızları tutuklandı

Kütahya'da kamu binası inşaatından 230 metre uzunluğundan inşaat kablosu çalınmıştı. Olayla ilgili olarak 2 hırsız tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından devriye görevini ifa ettiği esnada merkez Fuatpaşa Mahallesi 12. Sokak üzerinde 46 suç kaydı bulunan U.İ. (21) ve 32 suç kaydı bulunan V.Ç. (20) isimli şahısların elektrik kablosu götürdüğü görüldü.

Ekipler tarafından durdurulan şahıslar 230 metre uzunluğundaki kabloyu bulduklarını beyan ettiler. Yapılan araştırmalar sonucu kabloların Gaybiefendi Mahallesi Gaybiefendi Caddesi üzerinde devam etmekte olan Çevre Şehircilik Müdürlüğü hizmet binası inşaatından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirilirken, çalıntı kablolar müştekiye teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
Refüje çarparak takla attı
Refüje çarparak takla attı
Kuzey Kore askerlerini Rusya'ya yolladı
Kuzey Kore askerlerini Rusya'ya yolladı
Ters yönde gitti polise yakalandı: 6 bin 439 TL ceza yedi
Ters yönde gitti polise yakalandı
Kerem ve Orkun’a İngiliz devleri talip oldu. Bonservis bedelini açıkladılar
Kerem ve Orkun’a İngiliz devleri talip oldu. Bonservis bedelini açıkladılar
Sabah’tan sonra Yeni Şafak da harekete geçti! Mehmet Şimşek’i yemeden rahatlamayacaklar
Sabah’tan sonra Yeni Şafak da harekete geçti! Mehmet Şimşek’i yemeden rahatlamayacaklar