Kütahya’da kaza! 6 yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun Yoncalı kavşağında gerçekleşti.

Elif Demir (32) yönetimindeki 43 AAZ 505 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek için manevra yaparken, Ahmet Baytı'nın kullandığı 43 ACT 962 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucunda, sürücü Elif Demir ile Necip Sargın (60), Suzan Sargın (49), Emel Aydoğdu (24), Binnaz Aydoğdu (60) ve Ezgi Miray Özçınar (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.