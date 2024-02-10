Kütahya’da kulübe inşaatı çökmesi sonucu 1 vatandaş öldü

Kütahya Merkez Demirciören köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu içeride çalışan kulübenin sahibi 65 yaşındaki İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahraman’ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.