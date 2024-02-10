Kütahya’da kulübe inşaatı çökmesi sonucu 1 vatandaş öldü

Kaynak: İHA
Kütahya’da kulübe inşaatı çökmesi sonucu 1 vatandaş öldü
Kütahya'da inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Kütahya Merkez Demirciören köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu içeride çalışan kulübenin sahibi 65 yaşındaki İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahraman’ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw139244-02.jpg

aw139244-01.jpg

aw139244-03.jpg

aw139244-04.jpg

Son Haberler
Maç bitti kavga başladı. Bütün sözler duyuldu Spor
Maç bitti kavga başladı. Bütün sözler duyuldu
Maç sonu üçlüsü Ciro'dan. Tüm stadı ayağa kaldırdı Spor
Maç sonu üçlüsü Ciro'dan. Tüm stadı ayağa kaldırdı
Flaş... Flaş... Küçükçekmece'deki saldırıyı görgü tanığı anlattı Gündem
Flaş... Flaş... Küçükçekmece'deki saldırıyı görgü tanığı anlattı
Galatasaray'ın her derde deva jokeri Başakşehir'e yetti. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray'ın her derde deva jokeri Başakşehir'e yetti. Sedat Kaya yazdı
Araç muayenesinde o paralar iade edilecek. Emsal karar çıktı Gündem
Araç muayenesinde o paralar iade edilecek. Emsal karar çıktı
Icardi hayali gerçek oldu. Rams Park'ta çok özel buluşma Spor
Icardi hayali gerçek oldu. Rams Park'ta çok özel buluşma
Galatasaray tribünleri bir anda ölüm sessizliğine büründü Spor
Galatasaray tribünleri bir anda ölüm sessizliğine büründü