Kütahya'da otomobil moloz yığınına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya’da virajı alamayan otomobil moloz yığınına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kütahya'da otomobil moloz yığınına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya’dan Emet istikametine seyir halinde olan S.Z. yönetimindeki 43 DD 970 plakalı otomobil Sarıayak köyü Gencel mevkiinde yoğun sisinde de etkisiyle virajı alamayarak yoldan çıkıp moloz yığınına çarptı.

Kazada, sürücü S.Z. ile araçta yolcu olarak bulunan Feride Gümüş İ.G., F Z., E.D. ve N.D yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hastanede tedavi altına alınan 77 yaşındaki Feride Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öne Çıkanlar
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Samsun'da CHP İl Başkanı Özdağ oldu Siyaset
Samsun'da CHP İl Başkanı Özdağ oldu
Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı geçti. Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu. Aldığı ücretle rekor kırdı Magazin
Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı geçti. Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu. Aldığı ücretle rekor kırdı
Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak Ekonomi
Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak
Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı Gündem
Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Egzama otu yüksek tansiyona iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Egzama otu yüksek tansiyona iyi geliyor
Ordu'da drift atan 5 sürücüye ceza yağdı Gündem
Ordu'da drift atan 5 sürücüye ceza yağdı
Pentagon'dan İsrail'e destek açıklaması Dünya
Pentagon'dan İsrail'e destek açıklaması