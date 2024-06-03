Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, Tavşanlı-Balıkesir çevre yolunda meydana geldi.

Ali S. yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdülbaki Usluer'in (28) kullandığı 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Usluer ve Kamil Lama (23) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kamil Lama'nın olay yerinde, Abdülbaki Usluer'in ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ali S'nin 245 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Abdülbaki Usluer ve Kamil Lama'nın cenazeleri, Tunçbilek beldesindeki Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

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