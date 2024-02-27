Kütahya’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Kütahya’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen ve operasyon sonucunda yakalanan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya merkezi ve ilçelerinde tefecilik suçunu işlediği belirlenen 5 şüpheliye yönelik toplamda 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalar esnasında; 39 adet senet, 14 adet tapu senedi, 8 adet ajanda, 1 adet pasaport, 9 adet altın, 18 bin 540 TL nakit para, 8 bin 350 ABD Doları, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash disk, 1 adet kurusıkı tabanca, 32 adet tabanca fişeği ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şahsın 3’ü adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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