Kütahya'da traktörün römorkuna çarpan motosikletli yaralandı

Kaynak: DHA
Kütahya'da traktörün römorkuna çarpan motosikletli yaralandı

Kütahya Tavşanlı'da tali yola dönüş yapan traktörün römorkuna çarpan motosikletli yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tali yola dönüş yapan traktörün römorkuna çarpan motosikletli yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay kara yolu Karakova mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyir haline olan A.A. yönetimindeki 43 AGC 954 plakalı traktörün, tali yola dönüş yaptığı sırada, arkadan gelen K.A.U. idaresindeki 43 AGF 605 plakalı motosiklet çarptı. Römorka çarpan motosikletten düşerek yola savrulan sürücü yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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