Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kütahya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortaklaşa çalışmalar sonucunda Tepecik Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar aldı.

İhbar üzerine bahse konu evde fiziki bekleme yapıldıktan sonra evden çıkan E.S. (48) adlı şahsın kaba üst aramasında 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın bahse konu suç unsurunu belirtilen adreste İ.İ. isimli şahıstan bin 500 TL karşılığında aldığını ifade etti. Bunun üzerine belirtilen adreste yapılan aramada, 7 adet galara hap,12 adet ekstazi kimyasal hap, 5 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 5 parça bong ve payp ele geçirildi.

İkamette bulunan ve gözaltına alınan B.S. (32), R.E.O. (28) ve İ.İ. (31) adlı şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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