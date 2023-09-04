Kütahya'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde H. A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edildi.

Şahsın evine yapılan operasyonda, 27,21 gram bonzai, 0,53 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu sırada evde bulunan E. D. ve F. D. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli H. A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

