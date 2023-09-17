Kütahya’da yaşlı adamı 4 milyon TL dolandıran 3 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 4 milyon TL dolandıran yabancı uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kütahya’da yaşlı adamı 4 milyon TL dolandıran 3 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından emekli A.K. (79), kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslara para ve altın olarak yaklaşık 4 milyon lirasını kaptırdı.

Mağdur vatandaşın ihbarı üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.E.H. (20), R.E. (26) ve M.H.B. (22) isimli yabancı uyruklu 3 şüpheliyi Antalya’nın Kumluca ilçesinde yakalayarak Kütahya’ya getirdi.

aw032560-01.jpg3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Gediz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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