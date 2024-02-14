Kütahya’daki Akıllı Kavşak’ta 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden mahalle istikametine gitmekte olan iki otomobil çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen ekipler meydana gelen trafik kazası ile alakalı soruşturma başlattı.

Akıllı Kavşağın açılışı şu şekilde duyurulmuştu:

Kütahya Afyonkarahisar çevre yolunda, Zafertepe Mahallesine giriş ve Germiyan Kampüsü girişindeki kavşakta yaşanan sorunlar çözüme kavuşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden gelen ekiple birlikte açıklamada bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin en büyük sorununa çözüm bulmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.