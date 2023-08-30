Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu’dan acı haber geldi. 68 yaşındaki eski bakan Kutbettin Arzu lojmanların havuzunda ölü bulundu. Peki, Kutbettin Arzu kimdir? Kutbettin Arzu öldü mü?

Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu.

KUTBETTİN ARZU KİMDİR?

Kutbettin Arzu, 1 Nisan 1955’te Diyarbakır Bahteri Köyü’nde doğdu.

Ekrem ve Emine Arzu’nun oğulları olan Kutbettin Arzu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını aynı fakültede yaptı.

Kutbettin Arzu, Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü’nde Baş Mimar olarak çalıştı. Mühendislik ve mimarlık firması kurarak serbest iş hayatına devam etti.

Kutbettin Arzu, Dicle Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde fahri öğretim üyeliği görevi üstlendi. Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

Ayrıca Kutbettin Arzu, Diyarbakır Kızılay Derneği Üyeliği, Kültür ve Dayanışma Vakfı Üyeliği, Açev Vakfı Bölge Danışma Kurulu Üyeliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.