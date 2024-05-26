Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Adıyaman’da bir sürücü Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladığı sırada yol kenarında kutlamaları seyreden küçük çocuğa çarparak kaçtı.

Aktarılan bilgilere göre Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan bir sürücünün kullandığı otomobil, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Camii civarında yol kenarında kutlama yapan taraftarları seyreden 9 yaşındaki Ahmet Sami A.’ya çarptı. Çocuğa çarpan adam durmayarak kaçtı.

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Küçük çocuğun yardımına ise taraftarlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince çocuğun ilk kontrolünü yaptıktan sonda tedbir olarak çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çocuğa çarptıktan sonra kaçan sürücünün peşine düştü.

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