Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Aktarılan bilgilere göre Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan bir sürücünün kullandığı otomobil, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Camii civarında yol kenarında kutlama yapan taraftarları seyreden 9 yaşındaki Ahmet Sami A.’ya çarptı. Çocuğa çarpan adam durmayarak kaçtı.

Küçük çocuğun yardımına ise taraftarlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince çocuğun ilk kontrolünü yaptıktan sonda tedbir olarak çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çocuğa çarptıktan sonra kaçan sürücünün peşine düştü.