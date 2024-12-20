Kutlu Parti: Ekonomi uçmadı çöktü

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, "1 TL pul oldu. İktidar madeni 10 TL ve 20 TL basmak için ne bekliyor?" Sözleriyle soru sorarak şunları dile getirdi:

"Şu an gelmiş olduğumuz durumda 2009 yilında basılıp 60 cent değerinde olan 1 Tl'miz 3 cent değerinin altına indi. Ve bu madeni paraları kötü niyetli insanlar toplayıp hurdaya çeviriyor ve parasini ikiye katlıyorlar. Bunun durdurulması için ilgili birimleri harekete geçmeye. Darphanemize 10 tl ve 20 tl gibi daha güçlü madeni paralar basmasını öneriyoruz.Tabi ilgili bakanlık siyasi kaybımız olur kaygısiyla talimat verirse...."