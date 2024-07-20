Kutup ayısı gölde boğularak öldü. Tek arzusu serinlemekti

Wilder Enstitüsü ile Calgary Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada Baffin adlı kutup ayısının boğularak ölmesinden sonra hayvanat bahçesinin süresiz olarak kapatıldığı açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, iki kutup ayısının saat 11:30 civarında bir havuzda dövüşürken görüldüğünü, ayılardan birinin ise yüzeye çıkmadığını söyledi.

Hayvanat bahçesinin geçici genel müdürü Jamie Dorgan, "Baffin birkaç dakika boyunca görülmedi. Hayvan bakım ekibi, durumu değerlendirebilmemiz için diğer kutup ayısını derhal yaşam alanından uzaklaştırdı" diye konuştu.

Bakım ekibi olaydan yaklaşık yarım saat sonra Baffin'in havuzda öldüğünü doğruladı.

Dorgan, ayının öldüğü sırada sergi alanında kalabalık bir ziyaretçi topluluğunun bulunduğunu söyledi.

Olay yerine çağrılan veterinerlerin ayıyı incelediğini ve ölüm sebebine işaret edebilecek herhangi bir "dışarıdan" belirti göremediklerini söyledi. Baffin'in cesedi otopsi için morga gönderildi.

Calgary geçen yıl iki kutup ayısını ağırladı. Altı yaşındaki Baffin ve yedi yaşındaki Sikua, Vahşi Kanada Bölgesi'nin 11 milyon dolarlık genişlemesinin bir parçası olarak Ekim ayında Calgary Hayvanat Bahçesi'ne katıldı .

Dorgan, ayılarla ilgili her şeyin yolunda gittiğini ve ölümün, hayvanat bahçesi personeli için "büyük bir şok" olduğunu söyledi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada kavgaya tutuşan her iki ayı da henüz bir yaşına gelmeden yetim kalmış ve daha sonra Manitoba'daki Assiniboine Park Hayvanat Bahçesi'ndeki Leatherdale Uluslararası Kutup Ayısı Koruma Merkezi'ne nakledilmek üzere aday olarak belirlenmiş.

Her iki durumda da yavru ayılar, eyaletin kuzeyindeki Churchill bölgesinde tek başlarına dolaşırken bulunmuş ve koruma görevlileri olay yerine gelene kadar yetim oldukları doğrulanmıştı.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, Baffin ve Siku'nun Calgary'ye transfer edilmek üzere seçildiği belirtilirken, grubun dinamikleri ve ayının bireysel kişilikleri göz önünde bulunduruldu.

Geniş ağaçlarla dolu çimenli çayırlar, kayalıklar, derinlikleri üç ila beş metre arasında değişen birkaç havuz, sığ bir dere ve ufka doğru engelsiz bir manzara içeren yaşam alanı, 1 Aralık'ta Vahşi Kanada'nın büyük yeniden açılışının bir parçası olarak halka açıldı.

Talihsiz olaydan sonra kapıları kapanan hayvanat bahçesinin ne zaman açılabileceği konusunda yetkililer "ön görülemez bir tarihte" cevabını veriyorlar.