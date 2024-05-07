Kuveyt Emiri Ankara’da

Kaynak: Haber Merkezi
Kuveyt Emiri Ankara’da
Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Türkiye’ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri’ni havalimanında karşıladı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini bugün Türkiye’ye gerçekleştirdi ve Ankara’ya geldi. Es-Sabah’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini bugün Türkiye’ye gerçekleştirdi ve Ankara’ya geldi. Es-Sabah’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı.

7 YIL ARADAN SONRA

16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah'ı Arap dünyası haricindeki ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde yapılan bu ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.

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Es Sabah için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek ve iki lider, tören sonrasında ve heyetler arası görüşmeye gidecek. Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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