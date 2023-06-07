Kuveyt'teki erken genel seçimin kazananı muhalefet oldu

Kuveyt'te dün yapılan erken genel seçimin kazananı, oyların yüzde 80'ini alan muhalefet adayları oldu.

Kuveyt'teki erken genel seçimin kazananı muhalefet oldu

Kuveyt'in mart ayında iptal edilen Ulusal Meclis seçimi sonrası bir yıl içinde 2'nci kez yapılan ve 6 valilikte 793 bin 646 kayıtlı seçmenin oy kullandığı erken genel seçim sonucunda Kuveyt Ulusal Meclisi'nin 50 üyesi, 207 aday arasından belli oldu.

Oyların yüzde 80'ini alan muhalefet adayları seçimden zaferle ayrılarak meclisteki 50 sandalyenin 29'unu kazandı. Seçim sonuçlarına göre meclise en yüksek oyu alarak tekrar girmeyi başaran Kuveyt Ulusal Meclis Sözcüsü Marzouq Al-Ghanim destekçileriyle yaptığı kutlamada, “Beni rekor sayılarla birinci yaptınız. Bu desteğinizi başarı, gelişme ve iş birliği ile geri ödeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Meclisteki 12 vekil hariç 38 vekil ise koltuklarını korudu.

JANAN BUSHEHRİ MECLİSE GİREN TEK KADIN OLDU

Kuveytli siyasetçi Jenan Mohsin Ramadan Boushehri, Kuveyt'te seçimlere aday olan ilk iki kadından biriydi ve 12 Kasım 2019'daki istifasına kadar kabinede çeşitli görevler almıştı. Bu seçimlerde ise muhalefet adayı Bushehri, meclise giren tek kadın oldu.

Kuveyt'te siyasi partilerin yasak olması nedeniyle adaylar bağımsız olarak seçime katılıyor.

Kuveyt, yürütme ve yasama arasındaki anlaşmazlık sonrası 2020 yılında seçilmiş parlamentoyu mart ayında Emirlik kararnamesiyle feshettikten sonra “Ulus 2023” adıyla 6 Haziran’da yeni bir parlamento seçimi yapmak üzere karar almıştı.

(İHA)

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