Kuveyt’ten Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Terk edin

Kaynak: İHA
Kuveyt’ten Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Terk edin

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Hizbullah-İsrail gerilimi nedeniyle ülkedeki vatandaşlarından acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik durumunun ciddiyeti göz önüne alınarak Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

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Açıklamada, "Bakanlık, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların en kısa sürede ülkeden ayrılmalarını, ayrılamayacak olanların ise derhal büyükelçilikleri ile iletişime geçmelerini tavsiye ediyor" denildi.

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Öte yandan, Lübnan ile İsrail arasındaki gerginlik son günlerde artarken, İsrail ordusu 18 Haziran'da olası bir saldırı için operasyonel planlarını onaylamıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar verdiğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" şeklinde konuşmuştu.

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