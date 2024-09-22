Kuvvetli sağanak sonrası oluşan hortum korkuttu

Şanlıurfa’da iki gündür etkili olan sağanak yağışlar, bölgeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu Mahallesi'nde, Atatürk Barajı göletinde sağanak yağışın ardından dev bir hortum oluştu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, çevrede şaşkınlık ve tedirginlik yarattı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu. Ayrıca, kent merkezinde yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü ve bu olay da cep telefonu kamerasına yansıdı.