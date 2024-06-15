Kuvvetli yağış köy yollarında tahribat oluşturdu

Kaynak: İHA
Kuvvetli yağış köy yollarında tahribat oluşturdu

Kırıkkale'nin Sulakyurt bölgesine tabi olan Deredüzü köyü, dün gece meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel baskınına uğradı.

Yağışların yol açtığı sel, köy içi yolları kullanılamaz hale getirerek ciddi zararlara sebep oldu. Sulakyurt'a bağlı Deredüzü köyünde yaşanan bu doğal afet, günlük yaşamı adeta felç etti. Köy yollarındaki hasar, vatandaşların ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, selin yarattığı hasarı onarmak ve yolları yeniden hizmete açmak amacıyla derhal müdahalede bulundu.

SEL SONRASI ACİL DURUM MÜDAHALESİ VE YOL ONARIM ÇALIŞMALARI

Bölgeye ivedilikle yönlendirilen acil durum ekipleri, ağır iş makineleri ile yolların onarımına hızla başladı. Çalışmalar, öncelikle sel sularının bertaraf edilmesi ve selin getirdiği enkazın temizlenmesine yoğunlaştı. Ekipler, kısa süre içinde büyük bir ilerleme kaydederek, köy yollarını temizleyip, ulaşımın normale dönmesini sağladı.

İlgili Haberler
Oto galeride yangın panik yarattı
Oto galeride yangın panik yarattı
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı
Sahte engelli raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama
Sahte engelli raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor
Tuzla'da yolcu otobüsü devrildi: 2 Yaralı
Tuzla'da yolcu otobüsü devrildi: 2 Yaralı
Bisikletiyle aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Bu Ülkede Vergiyi Kim Verir, Kimler Vermez?
Bu Ülkede Vergiyi Kim Verir, Kimler Vermez?
Son Haberler
Hakan Fidan'a Yeni Delhi yolu göründü. Pakistan'la dost, Türkiye'yle düşman olamazsın Gündem
Hakan Fidan'a Yeni Delhi yolu göründü. Pakistan'la dost, Türkiye'yle düşman olamazsın
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Kene riski artıyor Sağlık
Kene riski artıyor
Oto galeride yangın panik yarattı Yerel Haberler
Oto galeride yangın panik yarattı
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı Yerel Haberler
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı
44 Yıldır faaliyet gösteriyordu: Dev şirket iflas etti Ekonomi
44 Yıldır faaliyet gösteriyordu: Dev şirket iflas etti