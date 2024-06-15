Kuvvetli yağış köy yollarında tahribat oluşturdu

Yağışların yol açtığı sel, köy içi yolları kullanılamaz hale getirerek ciddi zararlara sebep oldu. Sulakyurt'a bağlı Deredüzü köyünde yaşanan bu doğal afet, günlük yaşamı adeta felç etti. Köy yollarındaki hasar, vatandaşların ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, selin yarattığı hasarı onarmak ve yolları yeniden hizmete açmak amacıyla derhal müdahalede bulundu.

SEL SONRASI ACİL DURUM MÜDAHALESİ VE YOL ONARIM ÇALIŞMALARI

Bölgeye ivedilikle yönlendirilen acil durum ekipleri, ağır iş makineleri ile yolların onarımına hızla başladı. Çalışmalar, öncelikle sel sularının bertaraf edilmesi ve selin getirdiği enkazın temizlenmesine yoğunlaştı. Ekipler, kısa süre içinde büyük bir ilerleme kaydederek, köy yollarını temizleyip, ulaşımın normale dönmesini sağladı.