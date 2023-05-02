Kuyruktaki ahali vallahi Tarım Bakanı Vahit Kirişçi et fiyatları düşüyor dedi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, soğan arzında bir sıkıntı olmadığını belirtirken “"Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuyruktaki ahali vallahi Tarım Bakanı Vahit Kirişçi et fiyatları düşüyor dedi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Hububatta rekolte beklentilerine yönelik soruyu yanıtlayan Kirişci "Ölçümlerimiz hala devam ediyor. Önceki yıla göre rekoltede yüzde 8'lik bir artış beklentisi var. Türkiye'de kendimize yeterlilik noktasında iyi durumdayız." dedi.

"SOĞAN ARZINDA SORUN YOK"
Soğan fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kirişci şunları söyledi:
"Türkiye'nin aslında soğan arzıyla ilgili sorunu yok. Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif davranışlar karşılık buluyor. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi artık Ticaret Bakanlığımızı ilgilendirdiği için bakanlık olarak görev alanımızın dışına çıkmış oluyor."

tarim-bakani2.jpg"ET FİYATLARI GERİLİYOR"
Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti:
"Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon."

İlgili Haberler
Ucuz et kuyruğundaki AKP'liler isyan eden vatandaşlara AKP'yi savundu
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'
Et ve Süt Kurumu kasasını Limak’a açtı. Vatandaş ucuz et için kuyruk beklerken Saray’ın gözde müteahhitine çalışıyorlar
Togg kuyruğu değil yağmur altında ucuz et kuyruğu. İşte Erdoğan’ın ‘sorun yok’ dediği ekonomi
Öne Çıkanlar
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı Dünya
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor Dünya
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı Magazin
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi Siyaset
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı Dünya
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir?
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin Sağlık
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin