"Kuyu-24" operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: AA
"Kuyu-24" operasyonunda 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen "Kuyu-24" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.

Açıklamada, yurt dışında tutuklu bulunan bir organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle Türkiye’de çeşitli suç eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen kişilere yönelik "Kuyu-24" operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon sonucunda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yağma”, “tehdit”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” suçlamalarıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, bu kişilerin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını ve soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

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