Kuyucak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlandı

Kuyucak’ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda yabancı ve yerli halk oyunları oynandı.

KAYNAK: İHA
Kuyucak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlandı



Kuyucak 5 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda yerli ve yabancı ülkelerden oluşan halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Kuyucak Uğur Mumcu Parkı’ndan başlayarak İnönü Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Programa Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin yanı sıra Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Acara Özerk Cumhuriyeti, Hindistan, Makedonya ve Gürcistan ülkeleri katıldı.

aw024339-02.jpg

aw024339-03.jpg
Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda birbirinden güzel hünerlerini sergileyen halk oyunları ekipleri izleyenleri coşturdu. Halk oyunları topluluklarının gösterileri büyük beğeni topladı. Görkemli bir şölene dönüşen etkinlik, Kuyucaklılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Birlik ve beraberlik vurgusunun ön planda olduğu etkinlikte Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, programa katılan kafile sorumlularına hediye paketi verdi.

aw024339-06.jpg

aw024339-07.jpg


Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Kuyucağımızın kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde, İlçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda yerli ve yabancı kardeş ülkelerimizin halkoyunları ekiplerinin gösterileri ile görkemli bir şölene ev sahipliği yaptık. Kardeş ülkelerimizi Kuyucak’ımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk.

Etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma yürümeyi başardı Güncel
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma yürümeyi başardı
Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Türkiye'ye yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı Spor
Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Türkiye'ye yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı
83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı Dünya
83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü Dünya
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
Yabani 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne zaman başlıyor? Keşfet
Yabani 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne zaman başlıyor?
Domatesi bir daha kahvaltıda yemeyeceksiniz. Resmen zehirliyor Sağlık
Domatesi bir daha kahvaltıda yemeyeceksiniz. Resmen zehirliyor
PSG'den flaş Verratti kararı. Galatasaray ile anılıyordu Spor
PSG'den flaş Verratti kararı. Galatasaray ile anılıyordu