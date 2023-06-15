Kuyucak’ta trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kuyucak’ta trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, Aydın-Denizli karayolu Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken önündeki iş makinesine çarpıp takla atarak, şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

aw915204-02.jpgKazada yaralanan G.T ve İ.T ile çocukları F.T ve M.E.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

aw915204-03.jpg
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Güncel
Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanların isimleri sızdı. Suçları genel başkanı yanlış yönlendirmek Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanların isimleri sızdı. Suçları genel başkanı yanlış yönlendirmek
Lionel Messi yine bir rekor kırdı. Kariyerinin en erken golünü attı Spor
Lionel Messi yine bir rekor kırdı. Kariyerinin en erken golünü attı
Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi Güncel
Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi
DEVA Partili Burak Dalgın’dan dikkat çeken enflasyon tarifi 'Enflasyon hırsızlıktır, Enflasyon ahlaksızlıktır’ Güncel
DEVA Partili Burak Dalgın’dan dikkat çeken enflasyon tarifi 'Enflasyon hırsızlıktır, Enflasyon ahlaksızlıktır’
Cayrokopter tarlaya düştü. Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü Güncel
Cayrokopter tarlaya düştü. Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü
Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı: Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir Güncel
Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı: Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir