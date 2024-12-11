Kuyucak’ta uyuşturucu operasyonu:2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuyucak’ta uyuşturucu operasyonu:2 tutuklama

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 3 kilo 150 gram kubar esrar ile birlikte 1 kilo 820 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kuyucak ilçesinde A.Ç. ve Ş.T. isimli şüphelilerin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 150 gram kubar esrar, 1820 gram metamfetamin, 3 adet 9 mm tabanca, 150 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi 57 bin 320 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kuyucak’ta uyuşturucu operasyonu:2 tutuklama

Kuyucak’ta uyuşturucu operasyonu:2 tutuklama

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