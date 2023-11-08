Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, kuyumcularda kesme altın satışı artmaya başladı. Bozdururken zarar etmek istemeyen yatırımcılar, bütçesi kadar kesme altın almaya başladı.

Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin

Yurt içinde gram altın fiyatı 2000 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın fiyatı ise 3000 TL’yi aştı. Kuyumculardan, yatırımcıya yeni bir öneri geldi.

Show Ana Haber’de yer alan habere göre, “Devir has altın devri” diyen kuyumcular, “İster 10 binlik, ister 5 binlik, ister 1.000 liralık kesip, aynı şeker tartar gibi tartıyoruz. Daha önce Ray bilezik, burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın veya Cumhuriyet altını falan alıyorlardı. Ama şimdi teneke makası ile bu plaka altını kesip veriyoruz” ifadelerini kullandılar.

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Altın yatırımcısını en az zarara uğratabilecek bir yatırım aracı olduğunu kaydeden kuyumcular şunu söyledi:

“Bakın şu küçücük parça 3052 lira geldi. Bu parça da 3.98 gram geldi. 1850 lira şu an gramı bu da 7363 TL tuttu. Müşteriler diyor ki, ‘Çöpte bulsak almayız.’ Ben diyorum ki, ‘Alın bana getirin…’”

Teneke altın ile paketli altın arasında 100 gramda 500 lira fark ettiğini dile getiren kuyumcular, “O yüzden kesme altın aslında bir nevi her keseye göre altın demek” diye yorumda bulundular.

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