Kuyumcudaki sahte dolarla altın alışverişi adliyede bitti

İHA - Edinilen bilgiye göre, kuyumcudan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 adet 50 dolarlık banknot ile altın alındı. Kuyumcunun parayı bankaya yatırdığı sırada sahte olduğunu tespit eden banka görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmada Zonguldak’a sahte döviz getiren şüpheli şahısların aynı gün kentten ayrılarak İstanbul’a gittiği tespit edildi. 4 Aralık günü tekrar Zonguldak’a gelen V.Ö. (36), S.K. (31) ve şüphelilere yardım eden G.S. (24), Devrek ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sahte olduğu değerlendirilen 4 adet 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

“Parada sahtecilik” suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.