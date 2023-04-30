Kuyumcudan bıçak zoruyla 20 bilezik gasbetmişti! Tutuklandı…

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kuyumcuda, bıçak tehdidiyle 20 bilezik gasbeden F.Ç.(37), tutuklandı.

Kuyumcudan bıçak zoruyla 20 bilezik gasbetmişti! Tutuklandı…

Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde cuma günü kuyumcuya giren şüpheli üzerindeki ekmek bıçağını çekip, çalışanı tehdit etti ve vitrindeki 20 bileziği çalarak kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin F.Ç., olduğunu belirledi. F.Ç., saklandığı evde, gasbettiği bileziklerle yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı, bilezikler de sahibine teslim edildi.

kuyumcudan-bicak-zoruyla-20-bilezik-gasbeden-supheli-tutuklandi-yenicag1.jpg

kuyumcudan-bicak-zoruyla-20-bilezik-gasbeden-supheli-tutuklandi-yenicag2.jpg

kuyumcudan-bicak-zoruyla-20-bilezik-gasbeden-supheli-tutuklandi-yenicag3.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Son Haberler
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi Güncel
Evlenme teklifini reddeden kızın ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı Güncel
Otomobile çarparak takla atan motosikletli kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üç Kız Kardeş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi Dünya
İlk insani yardım uçağı Sudan'a indi
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti Güncel
Kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı Spor
Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı