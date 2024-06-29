Kuyumcular Artık Satın Almıyor! 81 İlde Altın İçin Geçerli Yeni Uygulama

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Kuyumcular Artık Satın Almıyor! 81 İlde Altın İçin Geçerli Yeni Uygulama

Türk insanının bir numaralı yatarım aracı altında büyük hile ortaya çıktı. Kuyumcuların büyük bölümü halk arasında kesme olarak bilinen altını almama kararı aldı. Kesme altın vatandaşın elinde kaldı.

Türk insanının sağlam liman olarak gördüğü altın her dönemde yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Elindeki 2 kuruş parayla çeyrek veya gram altın almayan vatandaş parasına göre kesme altın alarak bütçesine göre yatırım yapıyordu.

Sahtekarlıkta sınır tanımayanlar benim diyen kuyumcuları bile tongaya düşürebiliyor. Çeyrek ve gram altınları bile başarıyla taklit eden sahtekarlar, bunları kuyumcuya satarak dolandırıyorlardı.

Bunun üzerine harekete geçen kuyumcular, üzerinde barkod ve seri numarası bulunan ancak şüphelendikleri altınları dahi zaman zaman kabul etmiyorlardı.

Üzerinde barkod ve seri numarası olmayan kesme altınları ise kuyumcuların hiçbir koşulda kabul etmeyecekleri açıklandı.

Dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya rahatça sürüyordu. Bu durum, altın yatırımcılarının da mağdur olmasına neden oluyordu.

Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali ise kesme altına kıyasla çok daha düşük.

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