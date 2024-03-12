Kuyumculardan vatandaşlara gram altın uyarısı! Yanında bunu da mutlaka isteyin

Kaynak: İHA
Kuyumculardan vatandaşlara gram altın uyarısı! Yanında bunu da mutlaka isteyin
Kuyumcular, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması uyarısında bulunurken, seçimlerden sonra ya da yıl sonuna kadar altının 3 bin 500 TL’yi göreceğinin söylendiğini belirtiyor.

Kuyumcular, altın alıp satacak vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunurken, merdiven altı diye tabir edilen yerlerden alışveriş yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

Kuyumcular, ucuz diye tercih edilerek alınan kesme altının, daha sonra bozdurmak istendiğinde sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çekerken, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması gerektiğini söylüyor.

Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatının son bir haftada 100 TL civarında bir artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Altın bir son haftada gram fiyatı 100 TL civarında bir artış gösterdi. Yatırımcı şu anda daha çok altına yöneliyor çünkü dövizden daha çok kazandırıyor. Fiyatlar yükseldiği için alan daha çok. Bozdurmak isteyenler ise fiyatın biraz daha artmasını bekliyor. Yıl sonuna kadar ya da seçimlerden sonra altının 3 bin 500 TL’yi göreceği söyleniyor” diye konuştu.

"YATIRIMCININ KESME ALTIN DENİLEN ALTINI ALMASINI TAVSİYE ETMİYORUZ"

Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde satılan kesme altının güvenilir olmadığını vurgulayan Şakar, “Güvenilir altın almak isteyenler mağazalardan almalarını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuza, kesme altın dediğimiz sertifikasız, garantisiz bilmediği altını almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü kuyumcuya bozmak için geldiklerinde sıkıntı yaşayacaklar. Mağazacılar olarak kesme altın ne alıyoruz ne de satıyoruz. Bunlar atölyeler arası dönen altındır. Yatırımcının kesme altın denilen altını almasını tavsiye etmiyoruz. Ucuzuna kanıp kesme altın almasın. Sertifikalı garantili altını mağazadan alsın. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuzuna kanıp almasınlar” dedi.

"TRABZON HASIRININ FİYATI BİR ÖNCEKİ FİYATINA GÖRE 20-30 BİN TL ZAMLANDI"

Altının gram fiyatının her geçen gün artması neredeyse otomobil fiyatına ulaşan dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır bileziğini etkilediğini kaydeden Şakar, “Altın artışıyla birlikte Trabzon burması, Trabzon hasırının fiyatı artıyor. Trabzon hasırının fiyatı takım olarak 300, 400 ve 500 bin TL’ye kadar kalınlığına göre fiyatı değişebiliyor. Bir önceki fiyatına göre 20-30 bin TL zamlandı” açıklamasında bulundu.

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