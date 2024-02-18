Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Konya Ahırlı’da bir köpek, kullanılmayan kuyuya düştü. Açlık ve susuzluk nedeniyle yorgun ve bitkin düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu Seyfullah Güler ve arkadaşlarına haber verdi.

Olay yerine intikal eden Seyfullah Güler ve arkadaşları köpeği kuyudan çıkarmayı başardı.

Kuyudaki köpeği özgürlüğüne kavuşturan Seyfullah Güler, "3-4 gün önce köpeğin yardım seslerini duyan arkadaşlarımız bize haber verdi. Biz de geldik. Merdiven yardımı ile buraya kurduk. Uzun süre kuyuda kalan köpek takati olmadığı için kendi imkanı ile çıkamayacağını anlayınca kuyuya inerek elimiz ile kucaklayarak kurtardık. Daha sonra da doğal yaşam alanına bıraktık. Allah herkese böyle örnek davranışlar nasip etsin" dedi.