Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Kaynak: İHA
Nevşehir'de su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Merkeze bağlı Göre kasabası Oylu mevkiinde meydana geldi.

Kuyudan gelen sesleri duyan vatandaşlar; mahsur kalan bir tilkiyi fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILAN TİLKİ DOĞAL YAŞAMINA BIRAKILDI

Tilkinin bulunduğu noktayı tespit eden itfaiye erleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek özel yakalama aparatıyla tilkiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Bir süredir kuyuda mahsur kaldığı belirlenen tilkinin bitkin düştüğü görüldü.

Düştüğü kuyudan çıkarılan tilki, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşama salındı.

aw515252-02.jpg

aw515252-01.jpg

