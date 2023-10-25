Kuzenler Selin ve Nazmiye ortadan kayboldu ‘Peşimizi bırakın’ mesajı attı

Aileler, kızlarının hayatından endişe ediyor ve polisten yardım bekliyor.

Evden kaçtılar, mesaj attılar

Olay, geçen cumartesi ve pazar günü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı evin alt ve üst katında oturan iki kuzen, açık lisede okuyup birer işte çalışıyordu. Selin Yezdanur S., cumartesi gecesi evden çıkarken Nazmiye Ç. de pazar sabahı ‘İşe gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. İddiaya göre, iki kuzen bir yerde buluşup kaçtı. Ailelerinin ulaşmaya çalıştığı kızlardan Nazmiye Ç., annesine Whatsapp üzerinden ‘Bizi aramayın, yeni hayatımız var’ şeklinde mesaj gönderdi.

Polis arama çalışması başlattı

Aileler, kızlarının telefonlarını kapattığını fark edince polise başvurdu. Polis, iki kuzenin bulunması için arama çalışması başlattı. Rukiye Ç., kızı ve yeğeninin hayatından endişe ettiğini söyleyerek, bir an önce evlerine dönmelerini istedi. Rukiye Ç., “Kızlarımız nerede, kiminle, ne yapıyor bilmiyoruz. Lütfen bize ulaşsınlar” dedi.