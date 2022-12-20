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KKTC'den Trabzon'a direkt uçuşlar yeniden başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Trabzon'a direkt uçak seferleri yeniden başladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:20
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Trabzon'a direkt uçak seferleri yeniden başladı. Karşılıklı seferler haftada 2 gün yapılacak

KKTC'den Trabzon'a direkt uçuşlar yeniden başladı
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Anadolu Jet'in Ercan Havalimanı'ndan havalanan uçağı, direkt seferle Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, havalimanında gazetecilere, uzun zamandır beklenen direkt uçuşun hem turizm hem de ekonomi için iyi olacağını söyledi.

Çağatay, 2017'den beri kente KKTC'den direkt uçuş olmadığını anımsatarak, "Hayırlısıyla uçuşumuz gerçekleşiyor. Dün hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilememişti. Çok mutluyuz, uzun zamandan beridir beklenen uçuş. Seferlerin özellikle KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomilerine katkı sağlayacağına yüzde 100 eminiz, başta turizm olmak üzere diğer alanlarda da ekonomiye katkı sağlayacaktır, onun ötesinde insanlarımızı bir araya getirecektir." dedi.

Direkt uçuşların başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çağatay, "Maddi anlamda çok daha uyguna Ercan'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Ercan'a uçuşlar gerçekleştirilebilecek. İnsanımız çok daha rahat, ekonomik şekilde sevenlerine kavuşacaktır, turizm amaçlı seyahatlerde de bulunabilecekler." diye konuştu.

Çağatay, pazartesi ve cuma olmak üzere haftada 2 sefer düzenleneceğine işaret ederek, talep olması halinde sefer sayısının ilerleyen dönemlerde artacağını kaydetti.

Direkt seferle Trabzon'a gelen yolcular memnun

Direkt seferle kente gelen iş insanı Hüseyin Ayaz, direkt uçuştan çok memnun olduğunu, bunun devam etmesini istediğini söyledi.

Yolculuğun iyi geçtiğini de ifade eden Ayaz, "Bizim Kıbrıs'ta nüfusumuz çok fazla. Orada 40 bine yakın Karadenizli nüfusu var. Bu nedenle ulaşımın rahat olması gerekiyor. Biz hep aktarmalı gidip geliyorduk. Bu çok iyi oldu." dedi.

Fatma Aydemir ise sefer düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Direkt uçuş var diye gittim, geldim. Aktarmalı seferler çok zor, çok bekliyorsun İstanbul'da, Adana'da. Direkt sefer çok rahat geçti. Bu seferleri kim koyduysa Allah razı olsun, inşallah devam eder." diye konuştu.

Karşılıklı seferler haftada 2 gün yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise Bakan Adil Karaismailoğlu'nun bir süre önce gerçekleştirdiği KKTC temasları sırasında Trabzon-Ercan uçak seferlerinin başlayacağı müjdesini verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün ilk sefer istisnai olarak Türkiye saati ile 12.15'te Lefkoşa'dan gerçekleşti. Seferler, pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Seferler, Trabzon'dan saat 18.45'te, KKTC'den saat 20.15'te gerçekleştirilecek. Biletler, sistem üzerinden satışa sunulmuştur."

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