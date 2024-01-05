Kuzey Kore 200 top mermisi ateşledi. Güney Kore bölgeyi tahliye etti

Kaynak: AA
Kuzey Kore 200 top mermisi ateşledi. Güney Kore bölgeyi tahliye etti
Kuzey Kore'nin Güney Kore ile aralarında sorun bulunan deniz sınırına yakın bölgeye 200 top mermisi ateşlemesi üzerine, Güney Kore bölgede yaşayan vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

Yonhap haber ajansının verdiği bilgilere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki gerginliği artırmak için, Güney’in batı kıyısında yer alan Yeonpyeong Adası’nın kuzey ucuna yakın bir noktadan, sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 200’e yakın top atışı gerçekleştirdi.

Atılan mermilerin çoğu, Kuzey ve Güney Kore arasında tartışmalı bir deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı’nın kuzeyindeki bir tampon bölgeye isabet etti.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

Güney Kore hükümeti, Yeonpyeong Adası’nda yaşayan sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Güney Kore ayrıca, Kuzey Kore’nin top atışlarını, iki ülke arasındaki barış sürecini baltalamak için yapılmış bir askeri provokasyon olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, Seul yönetiminin Kuzey Kore’yi “düşman” olarak gördüğünü söyleyerek, iki Kore’nin birleşmesinin artık “imkansız” olduğunu savundu.

Kim, iki ülke arasındaki ilişkilerde “köklü bir değişiklik” yapılması gerektiğini belirtirken, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin “savaş durumunda olan iki düşman ülke” olduğunu ifade etti.

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