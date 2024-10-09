Kuzey Kore, Güney’le bağlantıyı kesiyor

Güney Kore ve ABD'nin gerçekleştirdiği bölgedeki askeri faaliyetlere Kuzey Kore'nin tepkisi sürüyor. Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman güçler, çatışmacı histerilerinde giderek pervasızlaşıyor. Bu, Kore Yarımadası'nın ciddi güvenlik durumunu daha öngörülemez bir aşamaya itiyor. Her gün Kuzey Kore'nin güney sınırına yakın bölgede eş zamanlı olarak çeşitli saldırı tatbikatları düzenlenirken, ABD'nin stratejik nükleer varlıkları bölgeye sık sık geliyor ve savaş manyakları Kuzey Kore'deki 'rejimin sonu' hakkında sık sık yüksek sesle konuşuyor. Bu, asla göz ardı edilemeyecek durumun ciddiyetini kanıtlıyor" ifadeleri kullanıldı.



Kore Yarımadası'nda yaşanan kritik askeri durumun Kuzey Kore Silahlı Kuvvetlerinin ulusal güvenliği daha güvenilir bir şekilde savunabilmesi için daha kararlı ve daha güçlü tedbirler almasını gerektirdiği belirtildi.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığının güney sınırındaki bölgede kritik bir durum ve giderek artan savaş tehlikesi göz önüne alındığında topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayırmak için önemli bir askeri adım atacağı kaydedilen açıklamada, "Bu amaçla ilk olarak 9 Ekim'de Güney Kore'ye bağlı kara ve demiryollarının tamamen kesilmesi ve sınır bölgelerimizin güçlü savunma yapılarıyla sağlamlaştırılması projesi başlatılacak. Ordumuzun mevcut durumda 'birincil düşman devlet' ve 'değişmez baş düşman' olan Güney Kore ile olan güney sınırını kalıcı olarak kapatması, savaşı engellemek ve Kuzey Kore'nin güvenliğini korumak için öz savunma tedbiridir" denildi.



Ordunun ülkenin güney sınır bölgesinde başlatacağı proje konusunda herhangi bir yanlış anlaşılma ve çatışmanın önüne geçmek amacıyla Güney Kore'deki ABD birliklerine telefon mesajı gönderdiği vurgulandı.



ABD'nin ateşkesle sonuçlanan 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore'de yaklaşık 28 bin askeri bulunuyor.