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Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2011'de hayatını kaydeden babası Kim Jong-il'in doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen futbol maçını, kızı Ju-ae ile izledi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:01
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Kuzey Kore lideri Kim, babasının doğum günü kutlamaları kapsamındaki futbol maçını kızıyla izledi

Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
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Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, 16 Şubat'ta başlayan, iki günlük ulusal bayram olarak kabul edilen Kim Jong-il'in doğum günü kutlamalarında, dün Kabine ile Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında futbol maçı yapıldı.

Medyaya servis edilen fotoğraflarda, Kim ve kızı Ju-ae'nin, aralarında Başbakan Kim Tok-hun ve iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin üst düzey yetkilileriyle tribünde maç izlediği görülüyor.

KCNA'nın haberinde, Ju-ae'den ismiyle değil, Kim'in "sevgili kızı" şeklinde bahsedildi.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da maçı aynı tribünde izledi.

Öte yandan Kim'in, 10 yaşlarında olduğu değerlendirilen kızının yanında sigara içtiği görüldü.

Söz konusu kareler dahil, altıncı kez medyada görülen Ju-ae, askeri olmayan bir etkinlikte ilk kez ortaya çıkmış oldu.

Gözlemciler, futbol maçında aile fotoğrafı verilmesinin, Kim hanedanının "Paektu soyunun" meşruiyetini göstermeyi amaçladığını düşünüyor.

Bu arada maç, Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığının 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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﻿Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi
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